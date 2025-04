Milan Bologna tra Serie A e Coppa Italia la Lega ha già un’idea

Milan e Bologna si sfideranno tra Serie A e Coppa Italia per due volte in pochissimi giorni: ecco quando dovrebbero giocarsi i due match

DIRETTA Serie A, recupero Bologna-Milan 0-1: subito giallo a Theo Hernandez LIVE - Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i rossoneri di Conceicao in tempo reale Il Milan fa visita al Bologna in una gara valida come recupero della nona giornata del campionato di Serie A, non disputata lo scorso 26 ottobre a causa del maltempo in Emilia. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 41 punti che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia. 🔗calciomercato.it

Serie A: successo del Bologna 2-1 in rimonta sul Milan nel recupero del nono turno - Il Bologna batter 2-1 in rimonta sul Milan nel recupero della 9/a giornata di Serie A, match rinviato a ottobre per il maltempo in Emilia. Rossoneri avanti con Leao al 43?, la rimonta dei rossoblu firmata da Castro al 48? e completata da Ndoye all’82’. Il Bologna sale a 44 punti in classifica, Milan fermo a 41. 🔗lapresse.it

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: 2 a 1 all’Empoli, la sfida con il Milan per il trofeo - Risultato storico della squadra di Vincenzo Italiano, che con un calcio spettacolare è anche quarta in campionato. La finale all'Olimpico di Roma mercoledì 14 maggio ... 🔗msn.com