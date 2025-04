Migliaia di ballerini invadono Piazza del Plebiscito per Napoli Città Danzante

Napoli Città Danzante”. L’evento gratuito il prossimo 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porterà Migliaia di partecipanti a danzare in Piazza del Plebiscito, trasformandola in un’imponente sala prove a cielo aperto: sono circa 2.500 i ballerini e le ballerine iscritte.L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, direttrice artistica Laura Valente, si inserisce nel programma di Napoli 2500, con il supporto del Ministero della Cultura.A guidare l’evento saranno le étoiles e i solisti del Teatro di San Carlo, insieme alla direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer, in una speciale lezione alla sbarra aperta a tutti, che inizierà alle ore 12. Leggi su Ildenaro.it Grande partecipazione per “”. L’evento gratuito il prossimo 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porteràdi partecipanti a danzare indel, trasformandola in un’imponente sala prove a cielo aperto: sono circa 2.500 ie le ballerine iscritte.L’iniziativa, promossa dal Comune die dalla Fondazione Teatro di San Carlo nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, direttrice artistica Laura Valente, si inserisce nel programma di2500, con il supporto del Ministero della Cultura.A guidare l’evento saranno le étoiles e i solisti del Teatro di San Carlo, insieme alla direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer, in una speciale lezione alla sbarra aperta a tutti, che inizierà alle ore 12.

