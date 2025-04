’Mida 2025’ Firenze capitale dell’artigianato

Firenze, da oggi al primo maggio, ospita MIDA, Mostra Internazionale dell'artigianato, vetrina privilegiata della creatività e della maestria artigiana. Giunta all'89ª edizione e promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria, accoglie 530 espositori e una trentina di Paesi esteri rappresentati (da Cina, Egitto, Francia, Spagna, India, Indonesia, Giappone, Iran, Marocco, Nepal, Pakistan, Oman, Tunisia, Vietnam, Madagascar Perù, Senegal), emblema dei valori dell'artigianato contemporaneo. Forte del suo successo (65mila visitatori nel 2024), offre al pubblico un viaggio multisensoriale animato da abbigliamento e accessori, artigianato artistico e internazionale, proposte di bellezza e benessere, creazioni di design, oggettistica, oreficeria, gioielleria, bigiotteria ed enogastronomia.

