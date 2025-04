Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari

Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari’, allestita al Carmi Museo Carrara (fino al 26 ottobre).Ottanta scatti storici raccontano l’opera scultorea del Buonarroti, attraverso grandi fotografi ed editori dell’Ottocento, in un dialogo tra marmo e immagine, per celebrare i 550 anni dalla nascita del ’Divin Artista’.Il progetto, curato da Rita Scartoni con la consulenza scientifica di Cristina Acidini, offre una rilettura dell’opera michelangiolesca attraverso circa 70 stampe fine art e un nucleo di stampe originali provenienti dagli Archivi Alinari, acquistati dalla Regione Toscana nel 2019 e ora custoditi dalla Fondazione Alinari per la Fotografia. Il percorso espositivo abbraccia 120 anni di fotografia, a partire dal 1852, accompagnando il visitatore in un viaggio che tocca Firenze, Roma, Milano e Parigi, attraverso l’evoluzione del linguaggio fotografico: dalla documentazione oggettiva alle letture interpretative, fino alla valorizzazione del materiale d’Archivio come testimonianza storica. Lanazione.it - Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari Leggi su Lanazione.it È un incontro tra due forme d’arte, la scultura e la fotografia, la mostra ’Per forza di levare.’, allestita al Carmi Museo Carrara (fino al 26 ottobre).Ottanta scatti storici raccontano l’operaa del Buonarroti, attraverso grandi fotografi ed editori dell’Ottocento, in un dialogo tra marmo e immagine, per celebrare i 550 anni dalla nascita del ’Divin Artista’.Il progetto, curato da Rita Scartoni con la consulenza scientifica di Cristina Acidini, offre una rilettura dell’opera michelangiolesca attraverso circa 70 stampe fine art e un nucleo di stampe originali provenienti dagli, acquistati dalla Regione Toscana nel 2019 e ora custoditi dalla Fondazioneper la Fotografia. Il percorso espositivo abbraccia 120 anni di fotografia, a partire dal 1852, accompagnando il visitatore in un viaggio che tocca Firenze, Roma, Milano e Parigi, attraverso l’evoluzione del linguaggio fotografico: dalla documentazione oggettiva alle letture interpretative, fino alla valorizzazione del materiale d’o come testimonianza storica.

Su altri siti se ne discute

Ottanta fotografie storiche esposte al Carmi Museo Carrara e Michelangelo raccontano l'opera scultorea del Maestro toscano L'articolo Carrara: Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari. Rita Scartoni: “La mostra offre un percorso ricco di emozioni” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Inaugurata il 7 marzo a Palazzo Barberini a Roma, in occasione del Giubileo 2025, la mostra Caravaggio 2025, presentata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, in collaborazione con la Galleria Borghese, si estenderà fino al 6 luglio. A curare l’esposizione, considerata una delle più ambiziose mai dedicate al pittore, sono Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon con il supporto della Direzione Generale Musei- Ministero della Cultura e con il sostegno del Main ... 🔗metropolitanmagazine.it

La seconda settimana di aprile Milano è “the place to be”, salda nella classifica dei posti da visitare quest’anno stilata dal New York Times. Il motore di tutto è il Salone del Mobile.Milano, che raduna oltre duemila espositori e attira migliaia di professionisti e creativi da tutto il mondo: imprenditori, compratori, giornalisti, architetti, designer, 370.824 presenze registrate nel 2024, di cui il 65,6 per cento dall’estero. 🔗iodonna.it

“per forza di levare”: al carmi di carrara michelangelo scultore nelle fotografie degli archivi alinari; Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari in mostra al museo CARMI di Carrara; CARMI di Carrara: Michelangelo tra marmo e fotografia negli Archivi Alinari; Il 18 aprile apre la mostra fotografica dedicata a Michelangelo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari - Il CARMI museo Carrara e Michelangelo presenta "Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari", un'importante mostra fotografica curata da Rita Scartoni, con la ... 🔗itinerarinellarte.it

Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari in mostra al museo CARMI di Carrara - “Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari” è il titolo di un’importante mostra fotografica curata da Rita Scartoni, con la consulenza scientifica di Cristina ... 🔗intoscana.it

I giganti di marmo. Le opere di Michelangelo nelle lastre degli Alinari. Al Carmi la mostra - ’Per forza di levare’ sarà aperta al museo della Padula fino al 25 ottobre. Dal David alla Pietà, le scultura di Buonarroti ritratte dallo storico studio . 🔗msn.com