Mi sento schiavo del tennis Alcaraz fa discutere Djokovic replica Porta via anni di vita

Negli ultimi giorni si è parlato lungamente del documentario su Carlos Alcaraz trasmesso da Netflix, generando anche delle interessanti riflessioni durante le ultime puntate di tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. A catturare l'attenzione sono stati diversi passaggi della serie, ma sembra avere atto parecchio scalpore il passaggio in cui il fuoriclasse spagnolo afferma di sentirsi schiavo del tennis. Il vincitore di quattro Slam si è soffermato sulla dedizione richiesta da questo sport e le sue parole hanno inevitabilmente catturato l'attenzione del grande pubblico. È stato chiesto un parere anche al serbo Novak Djokovic, ex numero 1 del mondo e capace di imporsi in ben ventiquattro Slam nel corso della sua infinita carriera. Il 37enne ne ha parlato durante la conferenza stampa che precede il suo esordio al Masters 1000 di Madrid, dove è atteso dal nostro Matteo Arnaldi al secondo turno.

