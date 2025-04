Mi hanno rubato auto e la carrozzina era la mia fedele compagna di vita appello di Davide Mulfari per ritrovarla

appello per restituire a Davide Mulfari la libertà di movimento. E’ quello che si è scatenato sui social dopo il post pubblicato dall’ingegnere informatico dell'Università di Messina che mercoledì scorso ha subito il furto dell’auto di famiglia con dentro anche la sua carrozzina.“Due. Messinatoday.it - "Mi hanno rubato l'auto e la carrozzina, era la mia fedele compagna di vita", l'appello di Davide Mulfari per ritrovarla Leggi su Messinatoday.it Unper restituire ala libertà di movimento. E’ quello che si è scatenato sui social dopo il post pubblicato dall’ingegnere informatico dell'Università di Messina che mercoledì scorso ha subito il furto dell’di famiglia con dentro anche la sua.“Due.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arrestato per aver investito e ucciso la 20enne Noemi Fiordilino, lui racconta: “Non ero io, mi hanno rubato l’auto” - Noemi Fiordilino è stata investita e uccisa da un'auto a Lurago Marinone (Como) dopo che è scesa dalla sua auto per soccorrere un animale. Il presunto pirata della strada, un 32enne che avrebbe guidato ubriaco e con una gamba ingessata, avrebbe raccontato ai carabinieri che lo hanno arrestato che la sua auto, poi trovata in paese, gli era stata rubata la sera prima.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Noemi Fiordilino travolta e uccisa, il pirata 32enne: «Non sono stato io, mi hanno rubato l'auto». Rischia 7 anni e l'ergastolo della patente - Noemi Fiordilino, studentessa universitaria di 20 anni residente a Vertemate con Minoprio (Como), è morta nella notte tra venerdì e sabato, investita da un'auto pirata a Lurago... 🔗leggo.it

Sperona più volte l'auto della polizia a Cerignola ma viene fermato: cosa gli agenti hanno trovato nel furgone - A Cerignola, un uomo è stato arrestato per resistenza e ricettazione dopo un inseguimento con la Polizia. Indagini in corso. 🔗notizie.virgilio.it

"Mi hanno rubato la ruota della carrozzina". Da eroe anti-Covid all'incidente, l'odissea di Andrea - Andrea Mastragostino, tu sei stato protagonista della prima fase della pandemia, lavorando alla Don Gnocchi, una delle Rsa di Milano più colpite nella fase più buia del Covid-2020. Come ti ha segnato ... 🔗msn.com

Ruba due auto in meno di 24 ore: la prima volta è subito rilasciato, la seconda finisce ai domiciliari - Beccato per ben due volte dai Carabinieri nell’arco di meno di 24 ore: si tratta di un tunisino di 34 anni, pregiudicato, che è stato arrestato in flagranza di reato prima dai militari della Stazione ... 🔗lasicilia.it

Auto rubata in un minuto e smontata - Per anni i ladri hanno rubato e portato in Puglia centinaia di auto, poi hanno iniziato a smontare pezzi nelle auto in sosta, come centraline, fari, volanti con air-bag. Questo è il primo caso di ... 🔗ilrestodelcarlino.it