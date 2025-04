Meteo Roma del 25 04 2025 ore 19 15

Meteo venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite nel pomeriggio instabilità momento con locali fenomeni soprattutto sull'arco Alpino peggiore in serata e nottata con pioggia acquazzoni sparsi o nord-ovest asciutto con molte nuvole altrove al centro tempo stabile al mattino sul tutte le regioni con Miss parte ampie schiarite residue piogge sull'abruzzo tra pomeriggio e sera si rinnovano le condizioni di tempo per lo più asciutto comunque con nuvolosità in spazi di sereno al Sud non volete regalare al mattino sulle regioni peninsulari del sud con locali piogge sul Molise Puglia e Basilicata più asciutto altrove nel pomeriggio instabilità rumeno un temporali su Campania Basilicata e Calabria miglioramento entro sera con Ampi spazi di sereno temperature minime in calo al centro nord in realtà al sud massime stabili o in generale aumento Comunque i primi sono a cura del centro Meteo italiano Meteo https://storage. Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-04-2025 ore 19:15 Leggi su Romadailynews.it venerdì trovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e schiarite nel pomeriggio instabilità momento con locali fenomeni soprattutto sull'arco Alpino peggiore in serata e nottata con pioggia acquazzoni sparsi o nord-ovest asciutto con molte nuvole altrove al centro tempo stabile al mattino sul tutte le regioni con Miss parte ampie schiarite residue piogge sull'abruzzo tra pomeriggio e sera si rinnovano le condizioni di tempo per lo più asciutto comunque con nuvolosità in spazi di sereno al Sud non volete regalare al mattino sulle regioni peninsulari del sud con locali piogge sul Molise Puglia e Basilicata più asciutto altrove nel pomeriggio instabilità rumeno un temporali su Campania Basilicata e Calabria miglioramento entro sera con Ampi spazi di sereno temperature minime in calo al centro nord in realtà al sud massime stabili o in generale aumento Comunque i primi sono a cura del centroitalianohttps://storage.

Approfondimenti da altre fonti

Festa della Liberazione, gli eventi, il meteo e i trasporti. La guida completa per il 25 aprile a Roma - Sarà una 25 aprile diverso dal solito. La Festa della Liberazione, nel suo 80° anniversario per festeggiare la fine del nazifascismo, cade nei giorni di lutto proclamati per la scomparsa di papa Francesco. Con l’indicazione di festeggiare “con sobrietà”, a Roma si terranno decine di eventi e... 🔗romatoday.it

Previsioni Meteo per Roma, Provincia e Lazio – Martedì 25 Marzo 2025 - Roma Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +20°C. Lazio Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi. 🔗romadailynews.it

Meteo Roma del 25-03-2025 ore 19:15 - meteo Henry trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al tempo stabile durante la giornata su tutte le regioni con Cieli Però più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio Salvo degli gnocchi addensamenti al nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa con prevalenza di ieri sera e locali addensamenti bassi sei fuori pedemontani al centro giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni Salvo locali addensamenti nelle zone interne al pomeriggio ma senza fenomeni associati ... 🔗romadailynews.it

Meteo: Ponte del 25 Aprile con una Calda Svolta, gli ultimi aggiornamenti; Meteo 25 aprile e 1 maggio, che tempo fa a Roma per funerali Papa Francesco; 25 Aprile 2025, Mattarella: è sempre tempo di Resistenza, sempre attuali suoi valori| Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo; Previsioni meteo 25 Aprile 2025: pioggia o sole nel giorno della Liberazione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Meteo da 25 aprile a 1 maggio, le previsioni per i ponti tra pioggia e sole - Arrivano i ponti e il meteo, lentamente, in Italia migliora. Il quadro del tempo comincia a mutare da oggi, 25 aprile, in vista del prossimo primo maggio. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, le ... 🔗msn.com

Meteo Roma, 25 aprile con tempo instabile nel pomeriggio previsioni - Il 25 aprile 2025 a Roma si apre con nubi sparse e schiarite. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità con possibilità di rovesci e temporali, specialmente nelle aree interne del Lazio. Miglioramento d ... 🔗romadailynews.it

Meteo Roma: oggi temporali e schiarite, Venerdì 25 foschia, Sabato 26 poco nuvoloso - Roma, previsioni meteo per il 24/04/2025. Giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, temperatura minima di 11°C e massima di 19°C ... 🔗ilmeteo.it