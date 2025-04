Meteo Previsioni per sabato 26 aprile

Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per sabato 26 aprile Leggi su Modenatoday.it A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2361m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.

Previsioni meteo, weekend a due facce: sabato con sole e 25°C, domenica con aria fredda dalla Russia - Dopo il colpo di coda invernale degli ultimi giorni, le temperature saliranno in modo diffuso su tutta l’Italia 🔗repubblica.it

Meteo | Previsioni per sabato 1 marzo - A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1241m. I venti saranno al mattino deboli e... 🔗modenatoday.it

Previsioni meteo, freddo dal Nord Europa in arrivo sabato: migliora domenica - Un fronte in discesa dal Nord Europa sarà preceduto da un richiamo di correnti umide occidentali venerdì, responsabili di un graduale aumento della nuvolosità con l’arrivo di qualche pioggia tra il pomeriggio e la sera sulle aree settentrionali della Sicilia, in particolare tra Palermitano e... 🔗cataniatoday.it

Previsioni meteo sabato 26 aprile, a Milano e in Lombardia cielo sereno. Domenica invece sarà nuvoloso - La temperatura più alta toccherà i 22°C, la più bassa scenderà a 9°C. Per domenica sono attese alcune piogge sui settori alpini e prealpini ... 🔗milano.corriere.it

