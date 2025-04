Meteo Campania instabilità fino al 25 Aprile poi svolta con l’arrivo del caldo

caldo, abbiamo la data prevista: tutto cambia con il nuovo mese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma una fine di Aprile a tratti ancora temporalesca e con temperatura sotto la media del periodo in Italia. In alcune zone del Centro-Nord si concluderà uno dei mesi di Aprile più piovosi e freschi di questo secolo. Ma dal mese di maggio tutto cambierà: dal Primo Maggio in poi avremo la prima ondata di caldo africano dell'anno! Andiamo per ordine e vediamo cosa è previsto intanto per il Ponte del 25 Aprile: nelle prossime ore un vortice di bassa pressione scenderà dalla Germania e attraverserà le Alpi, come faranno gli Ostrogoti e gli Unni, per scaricare la propria instabilità sul Triveneto prima e su tutto il versante adriatico poi. In sintesi, il 25 Aprile sarà bagnato su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia; qualche fenomeno non è escluso anche su Romagna, zona interna di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata.

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 16 febbraio 2025 - Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 16 febbraio 2025. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2120m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. 🔗anteprima24.it

Maltempo in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello "giallo", che entrerà in vigore alle 20 di lunedì 10 marzo, per cessare alle 12 di martedì 11 marzo. Transiterà sulla parte costiera centro... 🔗napolitoday.it

Campania, da stasera scatta allerta meteo: previsti temporali su tutto il litorale - Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello Giallo, che entrerà in vigore alle 20 di stasera, lunedì 10 marzo, per cessare alle 12 di domani, martedì 11 marzo. Campania, da stasera scatta allerta meteo: previsti temporali […] L'articolo Campania, da stasera scatta allerta meteo: previsti temporali su tutto il litorale sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

