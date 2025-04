Meteo ad Avellino ecco le previsioni del 26 aprile 2025

Avellino, 26 aprile 2025 – La giornata si apre con un cielo via via più coperto. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Nordest, contribuendo a un’atmosfera ancora mite e stabile nelle prime ore.Pomeriggio con deboli piogge e venti in rinforzoNel corso del pomeriggio sono. Avellinotoday.it - Meteo ad Avellino: ecco le previsioni del 26 aprile 2025 Leggi su Avellinotoday.it , 26– La giornata si apre con un cielo via via più coperto. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Nordest, contribuendo a un’atmosfera ancora mite e stabile nelle prime ore.Pomeriggio con deboli piogge e venti in rinforzoNel corso del pomeriggio sono.

