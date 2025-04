Metalmeccanici in sciopero due i cortei in provincia

cortei sono già stati fissati. Il 29 aprile i Metalmeccanici sciopereranno per il rinnovo del contratto nazionale. Nel riminese sono due i punti scelti per i cortei. Il primo è a Villa Verucchio. Il secondo corteo verrà fatto a San Giovanni in Marignano."Le segreterie generali di Fim e Fiom e Uilm del territorio di Rimini, rappresentate da Alice Strada, Cristina Palazzi e Carmelo Bellé, hanno indetto per il 29 aprile lo sciopero nazionale unitario per rinnovare il contratto e rilanciare l'occupazione e l'industria".Otto ore in cui gli operai incroceranno le braccia. Le manifestazioni provinciali, proclamate da Fim, Fiom, Uilm, "rappresentano un atto di democrazia di fronte al comportamento irresponsabile di Federmeccanica - Assistal e Unionmeccanica – Confapi di non riaprire il confronto con le organizzazioni sindacali dopo diversi mesi dall'avvio delle trattative".

