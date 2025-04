Metalmeccanici altre 8 ore di astensione ad aprile e il 28 sciopero provinciale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

I metalmeccanici di Palermo e provincia incrociano le braccia per la mancata riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro "dovuta all’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal - sostengono i sindacati - che continuano a trincerarsi ‘dietro la loro... 🔗palermotoday.it

Dopo oltre sei mesi di trattative infruttuose, la contrattazione per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici resta in stallo a causa della rigidità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a opporsi alle richieste avanzate unitariamente da Fim, Fiom e Uilm. Nonostante il forte sostegno dimostrato dalle lavoratrici e dai lavoratori durante le prime otto ore di sciopero, le controparti industriali persistono nel rifiutare i contenuti della piattaforma sindacale, approvata da oltre ... 🔗lortica.it

Nuova giornata di agitazione dei lavoratori del settore metalmeccanico proclamata da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil .Venerdì 28 marzo si terranno 8 ore di sciopero nazionale, con manifestazioni anche regionali e provinciali. "L’obiettivo è riconquistare il tavolo di trattativa con Federmeccanica... 🔗ravennatoday.it

