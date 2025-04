Messaggio del vescovo Questa tristezza non ci rubi la speranza

vescovo Paolo Giulietti è già nella capitale, per accompagnare il Giubileo degli adolescenti – oltre mille giovani della nostra Diocesi – occasione che diventa un immenso ultimo saluto a Papa Francesco. Le parrocchie del nostro territorio stanno dando vita a iniziative spontanee per presenziare alle esequie del Pontefice, sabato a Roma dove sono attese qualcosa come 200mila persone. La diocesi lucchese non ha organizzato trasferimenti specifici in vista dei funerali, anche perchè appunto coinvolta negli eventi legati al Giubileo che sono stati confermati dalla Santa Sede, anche se con modalità che ovviamente tengono conto del triste annuncio.Sono giorni e momenti di intenso dolore e riflessione per i credenti e per tutta la comunità che si stringe virtualmente in un unico grande abbraccio.

