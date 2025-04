Mercato Wagner al bar colazioni pranzi ed eventi In vista anche due aperture serali

Mercato comunale coperto di Wagner – il più antico della città, nato nel 1929 – rappresenta anche “la chiusura di un cerchio”, continua Bidoli.Sì, perché di fronte c’è l’attività di vendita di formaggi e salumi gestita dal compagno Stefano Lettieri (il nome “Elleesse“ richiama le sue iniziali) affiancato dal figlio Simone. Ilgiorno.it - Mercato Wagner: al bar colazioni, pranzi ed eventi. “In vista anche due aperture serali” Leggi su Ilgiorno.it MILANO – La filosofia del bar “Elleesse” è racchiusa negli adesivi e nei biglietti da visita distribuiti: “Diet is a crime”. La dieta è un crimine. E non potrebbe essere altrimenti, in un posto in cui ai tavolini vengono serviti taglieri di salumi e formaggi e piatti di gastronomia; mentre ci si siede con alle spalle scaffali pieni di prodotti in arrivo da più regioni d’Italia, da comprare per prolungare la degustazione fino a casa. “La cultura del cibo non si prende pause” dice Federica Bidoli, la titolare e anima del bar, luogo di socialità per eccellenza, che nelcomunale coperto di– il più antico della città, nato nel 1929 – rappresenta“la chiusura di un cerchio”, continua Bidoli.Sì, perché di fronte c’è l’attività di vendita di formaggi e salumi gestita dal compagno Stefano Lettieri (il nome “Elleesse“ richiama le sue iniziali) affiancato dal figlio Simone.

