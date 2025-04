Mercato Milan pronto a due addii in difesa i nomi

Mercato, i rossoneri pronti a cambiare le carte in tavola dal reparto difensivo.Il club rossonero è intenzionato a rinnovare profondamente il reparto difensivo, e ha già definito alcune operazioni in uscita.Due calciatori sono destinati a lasciare Milanello. Il primo è Fikayo Tomori, difensore centrale reduce da una stagione deludente sotto il profilo delle prestazioni e della continuità. Il giocatore inglese ha collezionato soltanto 17 presenze in campionato, di cui appena 14 da titolare, restando a lungo ai margini della squadra. Già nel Mercato di gennaio era stato vicino al trasferimento al Tottenham, ma aveva deciso di rifiutare per rilanciarsi con la maglia del Milan. Una scelta che però non ha portato i frutti sperati e ora l’addio sembra inevitabile.Anche Malick Thiaw è vicino alla cessione. Dailymilan.it - Mercato, Milan pronto a due addii in difesa: i nomi Leggi su Dailymilan.it , i rossoneri pronti a cambiare le carte in tavola dal reparto difensivo.Il club rossonero è intenzionato a rinnovare profondamente il reparto difensivo, e ha già definito alcune operazioni in uscita.Due calciatori sono destinati a lasciareello. Il primo è Fikayo Tomori, difensore centrale reduce da una stagione deludente sotto il profilo delle prestazioni e della continuità. Il giocatore inglese ha collezionato soltanto 17 presenze in campionato, di cui appena 14 da titolare, restando a lungo ai margini della squadra. Già neldi gennaio era stato vicino al trasferimento al Tottenham, ma aveva deciso di rifiutare per rilanciarsi con la maglia del. Una scelta che però non ha portato i frutti sperati e ora l’addio sembra inevitabile.Anche Malick Thiaw è vicino alla cessione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ricci Inter, pronto il duello di mercato con il Milan? La situazione - di RedazioneRicci Inter, pronto il duello di mercato con il Milan? La situazione legata al centrocampista del Torino. I dettagli Il calciomercato Inter continua a monitorare diversi obiettivi e tra questi spicca l’interesse per Samuele Ricci, centrocampista del Torino, seguito con attenzione anche dal Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini su TMW, si prospetta un acceso duello di mercato tra le due squadre milanesi. 🔗internews24.com

Mercato Milan, pronto lo scatto sui rivali: si chiude a 30 milioni - Il Milan vuole mettersi alle spalle l’ultima delusione in Champions League, e guarda già al prossimo futuro, con uno sgambetto all’Inter. Il 2025 si era aperto molto bene per il Milan, con la conquista a sorpresa della Supercoppa italiana, ma quasi due mesi dopo la stagione rossonera si è quasi del tutto ribaltata. Oggi la squadra di Conceiçao è praticamente senza obiettivi: fuori dalla lotta scudetto, fuori dalla Champions League, rimane ancora in corsa per la Coppa Italia. 🔗tvplay.it

Mercato Milan, che intrigo! Pronto il rinnovo per Maignan ma l’ultima novità è clamorosa: le ultimissime - Mercato Milan, che intrigo! Pronto il rinnovo di contratto per Maignan ma l’ultima novità è clamorosa: le ultime in casa rossonera Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato Milan, dopo il rinnovo di Reijnders, starebbe definendo anche il rinnovo di contratto di Mike Maignan, in scadenza a giugno del 2026. L’ex portiere del Lille e i rossoneri hanno trovato […] 🔗calcionews24.com

Gimenez pronto per la firma e Joao Felix è più vicino: Milan, batti due colpi; Leao firma in Serie A: arriva il colpo per due motivi; Bologna-Calabria, è fatta per l'arrivo del giocatore dal Milan. Le news di calciomercato; Calciomercato, il Milan vuole Walker: può fargli spazio una cessione a sorpresa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato Milan, due cessioni pronte per l’estate! Tifosi spiazzati e strade pronte a dividersi - Mercato Milan, due cessioni pronte per l’estate! Tifosi spiazzati e strade pronte a dividersi. Segui le ultimissime sul club rossonero Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ... 🔗milannews24.com

Doppio addio al Milan: il sostituto arriva per 25 milioni - Il Milan ha le idee chiare in merito alle prossime operazioni. Due rossoneri andranno via: pronto un colpo da 25 milioni. 🔗milanlive.it

Il Torino dice sì allo scambio: il Milan è pronto a sacrificarlo - Milan e Torino in contatto per stipulare un accordo inerente il trasferimento di due calciatori: le ultime notizie di calciomercato. 🔗milanlive.it