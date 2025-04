Mercato Juventus sono loro tre i grandi sogni della dirigenza per l’estate 2025 C’è una new entry

Mercato Juventus, sono loro tre i grandi sogni della dirigenza per l'estate 2025! C'è una new entry nella lista stilata dai dirigenti bianconeriSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola sarebbero tre i grandi sogni del Mercato Juventus in vista della prossima estate, quando il club sarà nuovamente chiamato a costruire una rosa all'altezza.In cima alla lista della dirigenza figurano i nomi di Victor Osimhen del Napoli per l'attacco e di Sandro Tonali del Newcastle e Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk per quanto riguarda il centrocampo.

Fiorentina-Juventus, sul mercato non c'è partita. Kean e Fagioli super, Vlahovic e Nico oggi sono dei flop - Sembra quasi uno scontro ideologico, più che calcistico. La Juventus dei giovani si troverà ad affrontare chi, nei suoi giovani, ha investito... 🔗calciomercato.com

Mercato Juventus, partita la caccia al mediano del futuro: ci sono due nomi top sul taccuino di Giuntoli. Le novità - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, partita la caccia al mediano del futuro: ci sono due nomi top sul taccuino di Giuntoli. Le novità e gli aggiornamenti sui bianconeri Nel corso della prossima sessione estiva l’idea del mercato Juventus è quella di provare ad acquistare un nuovo centrocampista di spessore con cui rinforzare un reparto che ha mostrato ancora lacune. Due in particolari i nomi in cima alla lista dei desideri. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, rinnovo con adeguamento: sono già iniziati i colloqui con l’entourage di un big bianconero. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, rinnovo con adeguamento: la rivelazione sul futuro del big bianconero. Cosa filtra Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve anche sul fronte rinnovi. Le parole sul mercato dei bianconeri e sul futuro di Federico Gatti. GATTI – «Per quanto riguarda Gatti, la notizia è relativa al rinnovo del contratto: sono già iniziate, da un po’, le discussioni tra il suo agente e ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, senza Champions i 115 milioni di aumento di capitale non bastano: da Yildiz a Tonali-Osimhen, cosa cambia in estate - La sconfitta della Juventus arrivata a Parma ha riacceso diversi campanelli d`allarme in casa bianconera e alla Continassa è tornato l`incubo Champions League.. 🔗msn.com

Juventus, senza Champions League sarà rivoluzione: chi rischia, lo scenario - La Juventus rischia di perdere almeno 60 milioni di ricavi senza Champions League. Un bagno di sangue che si ripercuoterebbe su squadra e staff dirigenziale ... 🔗sport.virgilio.it

Mercato Juve, tre squadre su Krstovic: fissato il prezzo ma… - Tre squadre di Serie A sono sulle tracce di Krstovic del Lecce: le ultime novità sul mercato estivo della Juve ... 🔗msn.com