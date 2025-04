Mercato Juve 30 milioni di euro per acquistarlo in estate I bianconeri dovranno sborsare quella cifra per averlo La situazione

Come riferito dal Telegraph, è aumentata la concorrenza per il Mercato Juve nella corsa a Liam Delap, attaccante classe 2003 attualmente all'Ipswich. Non solo la Vecchia Signora, anche Manchester United e Newcastle sono interessate a lui.Il club inglese vorrebbe 30 milioni di euro per lasciarlo partire in estate. È questo l'ammontare della clausola rescissoria del giocatore in caso di retrocessione in Championship al termine di questo campionato.

Mercato Juve: 30 milioni per il colpo in estate! Fissato per il prezzo per l’obiettivo bianconero, cosa succederà nei prossimi mesi - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: servono 30 milioni di euro per il colpo in estate! È stato fissato per il prezzo per l’obiettivo bianconero, cosa succederà Come riferito da Repubblica, il mercato Juve e il Napoli restano forti sulle tracce di Pietro Comuzzo, con il difensore viola che è stato vicinissimo alla squadra di Conte già a gennaio. La Fiorentina spera che si scateni una vera e propria asta tra i due club, in modo da far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, l’Inter spinge per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Duello in estate? La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Ci sarà un duello in estate? La rivelazione Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz, accostato anche al mercato Juve. Di seguito riportate le loro dichiarazioni. PAROLE – «Nico Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c’è sicuramente un forte interesse da parte dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

Juve, aumento di capitale di 100 milioni: argine in caso di mancata qualificazione Champions, ma… - Juve, l’aumento di capitale di 100 milioni previsto da John Elkann fa da paracadute in caso di mancata qualificazione in Champions, ma non per tutti La Juve è di nuovo fuori dalla zona Champions e non ... 🔗calcionews24.com

Addio Vlahovic e via libera David: scatta la clausola da 30 milioni - Il Parma ha rappresentato l’ennesima stazione della dolorosa Via Crucis bianconera. La Juventus di Igor Tudor ha indossato i medesimi panni di quella di Thiago Motta. Scialba, svogliata, ... 🔗asromalive.it

Mercato Juventus: 100 milioni di euro per l’attaccante! Servirà questa cifra per arrivare al super colpo estivo. Importanti aggiornamenti - Mercato Juventus: offerta da 100 milioni di euro per arrivare all’attaccante! Servirà questa cifra per il super colpo estivo. Gli aggiornamenti Come riferito da Orazio Accomando di Dazn, Victor Osimhe ... 🔗juventusnews24.com