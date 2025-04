Mercato Inter in uscita ce ne sono 5 E occhio pure a Bisseck – CdS

Mercato dell’Inter in entrata sarà ben corposo, nemmeno quello in uscita sarà da meno. In cinque dovrebbe salutare la Beneamata e occhio anche al tedesco Bisseck.IN uscita – In estate l’Inter dovrebbe rivoluzionare il suo organico per mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi una rosa più fresca (per quanto riguarda la carta d’identità) e qualitativamente migliore. In cinque potrebbero salutare la causa Interista. In primis i due attaccanti di scorta Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Entrambi hanno contratto in scadenza e una volta terminata questa stagione infinita saluteranno Appiano Gentile. Destino segnato anche per Mehdi Taremi, che in questa stagione ha segnato appena tre gol tra tutte le competizioni. A fortissimo rischio sono anche Davide Frattesi e Kristjan Asllani, che potrebbero essere silurati ma non ovviamente per questioni anagrafiche. Inter-news.it - Mercato Inter, in uscita ce ne sono 5! E occhio pure a Bisseck – CdS Leggi su Inter-news.it Se ildell’in entrata sarà ben corposo, nemmeno quello insarà da meno. In cinque dovrebbe salutare la Beneamata eanche al tedesco.IN– In estate l’dovrebbe rivoluzionare il suo organico per mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi una rosa più fresca (per quanto riguarda la carta d’identità) e qualitativamente migliore. In cinque potrebbero salutare la causaista. In primis i due attaccanti di scorta Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Entrambi hanno contratto in scadenza e una volta terminata questa stagione infinita saluteranno Appiano Gentile. Destino segnato anche per Mehdi Taremi, che in questa stagione ha segnato appena tre gol tra tutte le competizioni. A fortissimo rischioanche Davide Frattesi e Kristjan Asllani, che potrebbero essere silurati ma non ovviamente per questioni anagrafiche.

