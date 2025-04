Mercato Inter bocciati Taremi Correa e Asllani Sarà addio a fine stagione

Mercato Inter: bocciati Taremi, Correa e Asllani! Sarà addio a fine stagione? I dettagli sulla situazioneAll’Inter, alcune riserve non sono riuscite a rappresentare un’alternativa credibile ai titolari. Anche se la decisione era già stata presa da tempo, la deludente prestazione nel derby con il Milan ha rafforzato le perplessità su tre elementi: Taremi, Correa e Asllani. L’unico che ha dato qualche segnale incoraggiante è stato Marko Arnautovic, ma il suo contributo resta insufficiente per avvicinarsi al livello di Lautaro e Thuram. Ecco cosa riporta la Gazzetta dello SportLE ULTIME- «Alle spalle della ThuLa si è allargata la voragine, ed è questo uno dei grandi problemi dell’Inter 2024-25. In più, il 23enne albanese Asllani non è mai riuscito ad andare al di là di se stesso: il talento ci sarebbe pure, ma è lo stesso visto ad Appiano nel giorno dell’arrivo carico di speranze nell’estate 2022. Internews24.com - Mercato Inter: bocciati Taremi, Correa e Asllani! Sarà addio a fine stagione? Leggi su Internews24.com ? I dettagli sulla situazioneAll’, alcune riserve non sono riuscite a rappresentare un’alternativa credibile ai titolari. Anche se la decisione era già stata presa da tempo, la deludente prestazione nel derby con il Milan ha rafforzato le perplessità su tre elementi:. L’unico che ha dato qualche segnale incoraggiante è stato Marko Arnautovic, ma il suo contributo resta insufficiente per avvicinarsi al livello di Lautaro e Thuram. Ecco cosa riporta la Gazzetta dello SportLE ULTIME- «Alle spalle della ThuLa si è allargata la voragine, ed è questo uno dei grandi problemi dell’2024-25. In più, il 23enne albanesenon è mai riuscito ad andare al di là di se stesso: il talento ci sarebbe pure, ma è lo stesso visto ad Appiano nel giorno dell’arrivo carico di speranze nell’estate 2022.

