Mercato ambulante da migliorare Si lavora su infrastrutture e costi

Mercato ambulante di Lugo chiede attenzione e l’Amministrazione annuncia l’istituzione di un tavolo condiviso. La necessità di attuare correttivi per rendere più appetibile l’appuntamento è stata annunciata durante l’incontro dei giorni scorsi fra l’Amministrazione comunale, con la sindaca Elena Zannoni, e le associazioni Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio. Le azioni richieste partono da una ricognizione dei posteggi liberi, ritenuta necessaria insieme agli interventi finalizzati a ottimizzare l’uso degli spazi "al fine – spiegano le associazioni – di garantire continuità nei percorsi, migliorare la fruibilità delle aree centrali e rendere più gradevole e accattivante la visita ai frequentatori".Altro capitolo importante riguarda le infrastrutture di servizio al Mercato come parcheggi, da implementare, e bagni pubblici da rendere più decorosi oltre al ‘Mercabus’, da promuovere per favorirne la fruizione degli utenti del Mercato. Ilrestodelcarlino.it - Mercato ambulante da migliorare. Si lavora su infrastrutture e costi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ildi Lugo chiede attenzione e l’Amministrazione annuncia l’istituzione di un tavolo condiviso. La necessità di attuare correttivi per rendere più appetibile l’appuntamento è stata annunciata durante l’incontro dei giorni scorsi fra l’Amministrazione comunale, con la sindaca Elena Zannoni, e le associazioni Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio. Le azioni richieste partono da una ricognizione dei posteggi liberi, ritenuta necessaria insieme agli interventi finalizzati a ottimizzare l’uso degli spazi "al fine – spiegano le associazioni – di garantire continuità nei percorsi,la fruibilità delle aree centrali e rendere più gradevole e accattivante la visita ai frequentatori".Altro capitolo importante riguarda ledi servizio alcome parcheggi, da implementare, e bagni pubblici da rendere più decorosi oltre al ‘Mercabus’, da promuovere per favorirne la fruizione degli utenti del

Su questo argomento da altre fonti

Aveva allestito un banco di vendita non proprio a regola d’arte. Non solo per essersi “allargato” oltre gli spazi consentiti, ma anche – e soprattutto – per aver esposto cassette di frutta e verdura, destinate alla vendita, appoggiate a terra e sporche di fango. Inoltre, l’ambulante non aveva... 🔗monzatoday.it

Apprezzamenti non voluti e un bacio non gradito né incoraggiato sono costati ad un 37enne una denuncia per violenza sessuale, seppure di lieve entità. I fatti contestati, e che lo vedono imputato davanti ad un collegio di tre giudici, risalgono al 2021. L’uomo, residente nel Milanese, era il... 🔗ilpiacenza.it

Domenica sono in programma diverse iniziative che potrebbero favorire la venuta in città della gente dei comuni dell’entroterra soprattutto se il tempo farà il galantuomo. In primo luogo domenica sarà in programma lo svolgimento del mercato ambulante: è l’anticipo di quello delle Palme del 13 aprile, data che è stata destinata alla fiera di San Giorgio la quale non avrebbe potuto usare il giorno ad essa prestabilito del 20 aprile poiché coincidente con la Pasqua. 🔗ilrestodelcarlino.it

Mercato ambulante da migliorare. Si lavora su infrastrutture e costi; Mercato del lavoro in buona forma anche a febbraio; Check up del mercato del lavoro italiano: tre anni a confronto; Mercato coperto di Piazza Seminario: in corso una serie di interventi di riqualificazione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rilancio del mercato ambulante di Lugo - Le associazioni dei commercianti su aree pubbliche ANVA – Confesercenti e FIVA- Confcommercio hanno incontrato l’Amministrazione Comunale di Lugo per rappresentare le necessità del mercato ambulante d ... 🔗ravennawebtv.it

L’ecomercato a Ponte per frenare l’inciviltà e migliorare il decoro - Al nostro mercato settimanale la maggioranza degli ambulanti è già ben educata sui giusti metodi di riciclo, ma serve che tutti facciamo una piccola parte per mantenere il paese più pulito». 🔗msn.com

Ambulante accoltellato al mercato: l'aggressore tenta di rubare uno scatolone, lui lo blocca e viene raggiunto da due fendenti - MESTRE - Ambulante accoltellato al mercato: l'aggressore tenta di rubare uno scatolone, lui lo blocca e viene raggiunto da due fendenti. È accaduto oggi, mercoledì 29 gennaio, intorno alle 14 al ... 🔗msn.com