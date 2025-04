Memoria ed eventi nel lungo weekend Oggi le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione Nel parco di Villa Mussolini ci sarà ‘Wanderlust’

anniversario della Liberazione, Oggi il Comune di Riccione, in collaborazione con l’Anpi, promuove un corteo commemorativo che, partendo alle 10 dalla residenza municipale, fa tappa al monumento ai Caduti e alla statua Salvo D’Acquisto per la deposizione delle corone. Accompagnato dal Corpo Bandistico di Mondaino, il corteo attraverserà piazza Matteotti per giungere davanti alla Biblioteca comunale per un momento di riflessione e letture civili. L’iniziativa vede la partecipazione delle scuole. Proprio per trasmettere la Memoria degli orribili giorni prende corpo il progetto di "poster art" dedicato alla Resistenza con immagini e documenti storici, che fissati sui muri di luoghi storici trasformano il Paese in una "mappa della Memoria collettiva".Sempre Oggi entra nel vivo la festa del Beato Alessio, all’insegna di Don Oreste Benzi, del quale ricorre il centenario della nascita. Ilrestodelcarlino.it - Memoria ed eventi nel lungo weekend. Oggi le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Nel parco di Villa Mussolini ci sarà ‘Wanderlust’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Per l’ottantesimoversarioil Comune di Riccione, in collaborazione con l’Anpi, promuove un corteo commemorativo che, partendo alle 10 dalla residenza municipale, fa tappa al monumento ai Caduti e alla statua Salvo D’Acquisto per la deposizione delle corone. Accompagnato dal Corpo Bandistico di Mondaino, il corteo attraverserà piazza Matteotti per giungere davanti alla Biblioteca comunale per un momento di riflessione e letture civili. L’iniziativa vede la partecipazione delle scuole. Proprio per trasmettere ladegli orribili giorni prende corpo il progetto di "poster art" dedicato alla Resistenza con immagini e documenti storici, che fissati sui muri di luoghi storici trasformano il Paese in una "mappacollettiva".Sempreentra nel vivo la festa del Beato Alessio, all’insegna di Don Oreste Benzi, del quale ricorre il centenarionascita.

