Meloni riceve Orbán a Palazzo Chigi primo leader dalla premier

Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta, viene spiegato, di una visita di cortesia del primo ministro ungherese arrivato a Roma per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco. Il premier ungherese è tra i primi leader mondiali arrivati nella Capitale per partecipare alle esequie del Santo Padre ed è il primo ad incontrare la presidente del Consiglio.Trump: "Incontrerò Meloni"Nelle scorse ore, prima di salire sull'Air Force One diretto a Fiumicino, Donald Trump ha assicurato che nella sua breve visita avrà modo di incontrare Meloni. "Incontrerò il primo ministro italiano", ha detto il presidente Usa stamattina, parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One che lo sta portando in Italia.Orbán in Vaticano: "Francesco uomo di pace al fianco Ungheria""In Vaticano, ho reso omaggio al Santo Padre.

