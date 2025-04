Meloni incontrerà Trump e per un giorno ha il mondo a casa

Approfondimenti da altre fonti

Usa: "Dazi in vigore subito dopo l'annuncio di Trump" | Il vicepresidente Vance visiterà l'Italia e incontrerà Meloni - Da Ursula von der Leyen messaggio al presidente americano: "L'Europa è pronta a vendicarsi con contromisure molto forti, se necessario" 🔗tgcom24.mediaset.it

Giorgia Meloni vola alla Casa Bianca: incontrerà Donald Trump per parlare di dazi - È ufficiale: Giorgia Meloni incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il prossimo 17 aprile. La presidente del Consiglio è attesa a Washington per la sera del 16 e il giorno dopo discuterà con il leader americano soprattutto del nodo dei dazi. Il tycoon, con le tariffe extra imposte all’Unione Europea, ha colpito anche l’Italia e la premier affronterà l’argomento tentando di smorzare la situazione. 🔗lettera43.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

