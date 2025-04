Meloni celebra 25 aprile democrazia negata da fascismo Attesa per Trump

Roma, 25 apr. (askanews) – Prima l'omaggio all'Altare della Patria per il 25 aprile, poi gli incontri a Palazzo Chigi con Viktor Orban e Keir Starmer. In Attesa di Donald Trump. La premier Giorgia Meloni sarà sabato a San Pietro al funerale di papa Francesco, nella delegazione italiana che vedrà tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. A Roma stanno arrivando 164 delegazioni, con 12 sovrani regnanti, 52 capi di Stato, 14 capi di governo. Ma a catturare l'attenzione sarà sicuramente Trump, partito oggi con l'Air Force One dalla base americana di Andrews. Arriverà nella capitale intorno alle 23 e soggiornerà con la moglie Melania (che compie gli anni) a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti.

