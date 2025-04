Meghan Markle torna in pubblico col power suit primaverile da oltre 4mila euro

Meghan Markle è tornata in pubblico per il 100Time Summit e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato: ecco tutti i dettagli del suo power suit primaverile e griffato. Leggi su Fanpage.it ta inper il 100Time Summit e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato: ecco tutti i dettagli del suoe griffato.

Meghan Markle torna con una serie tv e cambia nome al suo brand. Perché ha dovuto farlo - Rieccola. Meghan Markle non è mai stata tanto attiva sui social. Nel suo nuovo profilo che si chiama semplicemente Meghan, la duchessa di Sussex si mostra addirittura in un video-selfie e appare in jeans e camicia bianca seduta in mezzo al giardino della casa di Montecito, semplice e sorridente: "Questo nuovo capitolo è un'esten...

Re Carlo controlla a distanza Harry. Meghan Markle se ne torna in California - Re Carlo osserva a distanza quanto sta facendo Harry insieme a Meghan Markle, in particolare in questi giorni in cui la coppia si trova in Canada per gli Invictus Games. Re Carlo tiene sotto controllo Harry Harry è sempre una questione aperta per Re Carlo che deve tenere sotto controllo ogni azione e ogni dichiarazione del secondogenito. Specialmente quando diventa protagonista di eventi di grande impatto mediatico, come gli Invictus Games.

