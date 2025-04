Medjugorje Messaggio della Madonna del 25 aprile 2025 Ritornate a Dio e alla preghiera

Messaggio della Madonna a Medjugorje per il tramite della veggente Marija Pavlovic, con approvazione ecclesiastica. Ricordiamo che Marija, insieme ai veggenti Vicka Ivankovi? e Ivan Dragi?evi?, ha ancora le apparizioni quotidiane che, secondo quanto ad oggi rivelato, termineranno nel momento in cui la Vergine Maria affiderà anche a loro l’ultimo dei dieci . L'articolo Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 aprile 2025: “Ritornate a Dio e alla preghiera” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 aprile 2025: “Ritornate a Dio e alla preghiera” Leggi su Lalucedimaria.it È arrivato l’ultimoper il tramiteveggente Marija Pavlovic, con approvazione ecclesiastica. Ricordiamo che Marija, insieme ai veggenti Vicka Ivankovi? e Ivan Dragi?evi?, ha ancora le apparizioni quotidiane che, secondo quanto ad oggi rivelato, termineranno nel momento in cui la Vergine Maria affiderà anche a loro l’ultimo dei dieci . L'articolodel 25: “a Dio e” proviene da La Luce di Maria.

