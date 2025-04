Medio Oriente raid a Gaza Missione Tajani in Egitto

Medio Oriente, negli attacchi israeliani a Gaza delle ultime ore sono morte oltre 60 persone. Tajani in Egitto. Servizio di Raffella Frullone

Aggiornamenti pubblicati da altri media

