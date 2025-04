Medio Oriente la sofferenza di Gaza continua

Medio Oriente continua la sofferenza nella Striscia di Gaza ancora sotto attacco israeliano. Almeno 12 vittime palestinesi solo oggi e mezzo milione di sfollati nell’ultimo mese. Servizio di Maurizio Di Schino Medio Oriente, la sofferenza di Gaza continua TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, la sofferenza di Gaza continua Leggi su Tv2000.it Inlanella Striscia diancora sotto attacco israeliano. Almeno 12 vittime palestinesi solo oggi e mezzo milione di sfollati nell’ultimo mese. Servizio di Maurizio Di Schino, ladiTG2000.

