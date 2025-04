Mediaset la campagna istituzionale per il 25 aprile

Il 25 aprile, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, Mediaset dedica al pubblico una campagna istituzionale trasmessa su tutte le emittenti del gruppo, per sottolineare il valore della giornata e il legame con i principi fondanti della Repubblica italiana.

Lo spot celebrativo, in onda nel corso dell'intera giornata su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e le altre reti Mediaset, propone un messaggio visivo sobrio e diretto: la bandiera tricolore come unico protagonista, accompagnata dalla scritta 25 aprile – 80 anni di libertà.

La campagna si inserisce all'interno dell'impegno del Gruppo nel dare spazio alla memoria storica e alla cultura istituzionale, utilizzando il mezzo televisivo come strumento di comunicazione civile e riflessione collettiva.

