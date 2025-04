Media Witkoff è arrivato a Mosca

Witkoff, inviato del presidente americano Donald Trump, sarebbe già arrivato a Mosca: lo sostiene una fonte citata dall'agenzia di stampa russa Interfax. "Witkoff è già a Mosca", ha detto la fonte a Interfax. Quotidiano.net - Media, Witkoff è arrivato a Mosca Leggi su Quotidiano.net Steve, inviato del presidente americano Donald Trump, sarebbe già: lo sostiene una fonte citata dall'agenzia di stampa russa Interfax. "è già a", ha detto la fonte a Interfax.

