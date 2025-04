McTominay e Lukaku ‘regalano’ un premio a Giovanni Manna

Lukaku e McTominay, acquisti top della scorsa estateIn pochi si aspettavano un impatto così importante da parte dello scozzese Scott McTominay, uomo copertina del Napoli di Conte. E forse in pochi avrebbero scommesso su Romelu Lukaku, addirittura arrivato in doppia cifra sia nei gol che negli assist. Lui che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità pesante di Victor Osimhen. Un affare tutt’altro che banale.E poi gli altri acquisti, più o meno riusciti. Basti pensare a Neres, tormentato solo da qualche infortunio, specialmente nel girone di ritorno. Il brasiliano però ha dimostrato di che pasta è fatto, addirittura come sostituto di Kvaratskhelia. Oppure Gilmour, che ha fortemente voluto la maglia azzurra e il direttore sportivo Manna lo ha accontentato nelle ultime ore del mercato estivo, portandolo appunto a Napoli. Spazionapoli.it - McTominay e Lukaku ‘regalano’ un premio a Giovanni Manna Leggi su Spazionapoli.it Il lavoro del diesse del Napoli viene riconosciuto e premiato: merito dei gol di, acquisti top della scorsa estateIn pochi si aspettavano un impatto così importante da parte dello scozzese Scott, uomo copertina del Napoli di Conte. E forse in pochi avrebbero scommesso su Romelu, addirittura arrivato in doppia cifra sia nei gol che negli assist. Lui che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità pesante di Victor Osimhen. Un affare tutt’altro che banale.E poi gli altri acquisti, più o meno riusciti. Basti pensare a Neres, tormentato solo da qualche infortunio, specialmente nel girone di ritorno. Il brasiliano però ha dimostrato di che pasta è fatto, addirittura come sostituto di Kvaratskhelia. Oppure Gilmour, che ha fortemente voluto la maglia azzurra e il direttore sportivolo ha accontentato nelle ultime ore del mercato estivo, portandolo appunto a Napoli.

Cosa riportano altre fonti

McTominay e Lukaku trascinano il Napoli nella rincorsa all’Inter - Corriere dello Sport – McTominay e Lukaku trascinano il Napoli nella rincorsa all’Inter L’edizione odierna del quotidiano, elogia il talento di Scott McTominay e Romelu … L'articolo McTominay e Lukaku trascinano il Napoli nella rincorsa all’Inter proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter - BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter"> Il Napoli risponde presente. La squadra di Antonio Conte supera l’Empoli con un netto 3-0 e torna a -3 dall’Inter, tenendo aperta la lotta scudetto a sei giornate dal termine. Protagonisti assoluti della serata: Romelu Lukaku e Scott McTominay, autori di una prova da incorniciare. L’attaccante belga, oltre al gol del raddoppio, firma due assist e sale in doppia cifra in entrambe le categorie (12 gol, 10 assist), raggiungendo i numeri di Salah nei top cinque campionati europei. 🔗napolipiu.com

Lukaku nel Belgio ricorda che se ha i cross, lui di testa segna. McTominay gol su rigore (VIDEO) - Scott McTominay ha segnato un calcio di rigore nel match tra la sua Scozia e la Grecia di Nations League. In gol anche Romelu Lukaku col Belgio contro l’Ucraina. Lukaku nel Belgio ricorda che se ha i cross, lui di testa segna. McTominay gol su rigore Al 33esimo il centrocampista del Napoli ha spiazzato il portiere Tzolakis, con un tiro forte alla sinistra dell’estremo difensore. All’intervallo, la Scozia è avanti 1-0. 🔗ilnapolista.it

Udinese-Napoli 1-3: gli azzurri tornano a vincere; Tris al Como con un super Lukaku: il Napoli mantiene il primato solitario; Spalletti riceve un regalo a Pompei, mister incredulo: “Ma dove me lo metto?” | VIDEO CN24; McTominay e Lukaku ‘regalano’ un premio a Giovanni Manna. 🔗Cosa riportano altre fonti