McKennie resta un intoccabile per Tudor In Juve Monza potrebbe essere impiegato in questo modo le ultime

McKennie resta un “intoccabile” per Tudor? Tutti i dettagli sulla possibile formazione dei bianconeri in Juve MonzaLa Juve prepara la sfida contro il Monza con qualche cambiamento. Chi dovrebbe essere sicuro del posto da titolare è McKennie, che è diventato ormai un intoccabile anche per Tudor. Il texano, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere schierato com esterno destro.Sull’altra fascia, come a Parma, dovrebbe giocare Cambiaso mentre a centrocampo spazio a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti riecco Yildiz con Nico Gonzalez. .com Juventusnews24.com - McKennie resta un “intoccabile” per Tudor? In Juve Monza potrebbe essere impiegato in questo modo: le ultime Leggi su Juventusnews24.com un “” per? Tutti i dettagli sulla possibile formazione dei bianconeri inLaprepara la sfida contro ilcon qualche cambiamento. Chi dovrebbesicuro del posto da titolare è, che è diventato ormai unanche per. Il texano, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbeschierato com esterno destro.Sull’altra fascia, come a Parma, dovrebbe giocare Cambiaso mentre a centrocampo spazio a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti riecco Yildiz con Nico Gonzalez. .com

