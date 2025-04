McKennie Juve senza Champions League lo statunitense potrebbe andare via il possibile scenario che allontana il texano dai bianconeri

McKennie Juve, senza Champions League lo statunitense potrebbe andare via: il possibile scenarioLa Juve continua la propria marcia alla conquista del quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. In caso di mancata qualificazione, però, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Vecchia Signora c’è anche Weston McKennie.Il centrocampista statunitense ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2026 e potrebbe essere ceduto per fare cassa. L’obiettivo sarebbe quello di coprire parzialmente gli eventuali mancati introiti derivati dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. .com Juventusnews24.com - McKennie Juve, senza Champions League lo statunitense potrebbe andare via: il possibile scenario che allontana il texano dai bianconeri Leggi su Juventusnews24.com lovia: ilLacontinua la propria marcia alla conquista del quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della. In caso di mancata qualificazione, però, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Tra i giocatori chero lasciare la Vecchia Signora c’è anche Weston.Il centrocampistaha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2026 eessere ceduto per fare cassa. L’obiettivo sarebbe quello di coprire parzialmente gli eventuali mancati introiti derivati dalla mancata qualificazione alla prossima. .com

