McKenna Grace è stata scelta per un ruolo importante nel nuovo film di Hunger Games

McKenna Grace avrebbe ottenuto il ruolo più ambito in The Hunger Games: L'alba della mietitura. L'attrice interpreterà Maysilee Donner, l'altro Tributo del Distretto 12 accanto al protagonista del film, Haymitch Abernathy. La notizia è stata diffusa giovedì da Deadline e, nel complesso, i fan sembrano essere soddisfatti di questa scelta di casting. Il romanzo di Suzanne Collins L'alba della mietitura è uscito da poco più di un mese, ma il fandom è accorso in massa per questa storia, soprattutto sapendo che era già in cantiere un adattamento cinematografico. Non c'è voluto molto perché i fan si affezionassero a Maysilee e fossero pronti ad affidare a Grace il compito di darle vita.L'alba della mietitura è l'ultimo romanzo ambientato a Panem. È un altro prequel della trilogia di Hunger Games, ma è un lontano sequel di La ballata dell'usignolo e del serpente.

