Mbangula via dalla Juventus in estate Alla Continassa hanno un piano preciso che ne sarà dell’esterno belga

Mbangula via dAlla Juventus in estate? C’è un piano preciso: che ne sarà dell’esterno belga, che quest’anno si è ritagliato spazio in prima squadraTra i calciatori che potrebbero lasciare il calciomercato Juventus nel corso della prossima sessione estiva c’è anche Samuel Mbangula, che quest’anno con Thiago Motta è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la sua posizione resta in bilico e nel caso si materializzasse l’addio i bianconeri sperano di monetizzare il più possibile dAlla sua cessione sul mercato per evitare altri sacrifici. .com Juventusnews24.com - Mbangula via dalla Juventus in estate? Alla Continassa hanno un piano preciso: che ne sarà dell’esterno belga Leggi su Juventusnews24.com viain? C’è un: che ne, che quest’anno si è ritagliato spazio in prima squadraTra i calciatori che potrebbero lasciare il calciomercatonel corso della prossima sessione estiva c’è anche Samuel, che quest’anno con Thiago Motta è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la sua posizione resta in bilico e nel caso si materializzasse l’addio i bianconeri sperano di monetizzare il più possibilesua cessione sul mercato per evitare altri sacrifici. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

(Adnkronos) – La Juventus si impone 2-1 allo Stadium sul Psv nella gara di andata dei playoff di Champions League. I gol di McKennie e Mbangula decidono la sfida, dopo il momentaneo pareggio dell'ex Inter Perisic. I bianconeri tra una settimana cercheranno di confermare il risultato ed accedere agli ottavi. La Juve aveva già affrontato […] L'articolo Champions, Juventus-Psv 2-1: McKennie e Mbangula decidono la sfida di andata proviene da Webmagazine24. 🔗.com

di Tommaso VotteroFiorentina Juventus: le chiavi tattiche della partita di campionato che i bianconeri disputeranno questa domenica al Franchi La Juventus, reduce dalla pesantissima sconfitta incassata nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, affronterà domenica la Fiorentina. Sfumata completamente la suggestione scudetto i bianconeri hanno adesso da difendere un quarto posto, a partire dalla sfida in programma all’Artemio Franchi. 🔗juventusnews24.com

Ci sono ragionamenti ormai in via di sviluppo, a Torino, e a prescindere da quella che potrà essere la guida tecnica, a prescindere un po`... 🔗calciomercato.com

Mbangula via dalla Juventus? Alla Continassa hanno un piano; La Juventus senza Mbangula, Adzic e Alberto Costa: due via in prestito, uno ceduto. Cifre e intenzioni del club; Il futuro di Mbangula: cosa pensa Motta e quanto vale per la Juve; Mbangula, due panchine di fila con Tudor. In estate può arrivare l'addio alla Juventus. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, Balzarini: 'Mbangula può essere il sacrificato della prossima estate' - Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus, rivelando come il club bianconero in estate potrebbe cedere Samuel Mbangula. Lo stesso Balzarini ha poi ... 🔗it.blastingnews.com

Juventus, Koopmeiners e Mbangula a parte: cosa filtra per il Monza - Visualizzazioni: 31 In casa Juventus, Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula continuano a lavorare a parte. I due andranno valutati in vista della prossima partita contro il Monza. Sono giorni difficili i ... 🔗calciostyle.it

Juve, solo due giocatori hanno salutato Thiago Motta. Molti i like alla notizia dell’esonero - ha scritto su Instagram il giovane Mbangula, lanciato in estate proprio da Motta –. Avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il ... 🔗repubblica.it