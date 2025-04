Mazzocchi Io il ragazzo di periferia che dormiva con il giubbino perché senza un euro

ragazzo di periferia gioca nella squadra che può portare il quarto scudetto a Napoli ma spesso ripensa ai primi giorni della sua carriera, orgogliosamente iniziata in serie D. E Mazzocchi,.

Mazzocchi: «Io, il ragazzo di periferia che dormiva con il giubbino perché senza un euro» - Il ragazzo di periferia gioca nella squadra che può portare il quarto scudetto a Napoli ma spesso ripensa ai primi giorni della sua carriera, orgogliosamente iniziata in serie D. E ... 🔗ilmattino.it

