Maxi operazione di pulizia in città Sicurezza in caso di maltempo

pulizia delle caditoie cittadine. A occuparsene è la ditta Forlini Servizi, incaricata tramite convenzione con Picenambiente spa. L’intervento interessa circa 1.500 punti di scolo dislocati nelle vie e nelle piazze e rientra nelle attività di manutenzione ordinaria. Un’operazione fondamentale, soprattutto in vista dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici intensi che colpiscono la zona. Rimuovere foglie e detriti di vario genere accumulati nei tombini consente di garantire il corretto deflusso delle acque piovane e di ridurre il rischio di criticità idrauliche. Il Comune invita i cittadini a collaborare, evitando di lasciare rifiuti lungo le strade e segnalando eventuali situazioni di pericolo. Ilrestodelcarlino.it - Maxi operazione di pulizia in città:: "Sicurezza in caso di maltempo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it In previsione di eventuali fenomeni temporaleschi, talvolta causa di allagamenti e danni a strutture pubbliche e private, l’Amministrazione comunale di Grottammare ha avviato, già da alcuni giorni, ladelle caditoie cittadine. A occuparsene è la ditta Forlini Servizi, incaricata tramite convenzione con Picenambiente spa. L’intervento interessa circa 1.500 punti di scolo dislocati nelle vie e nelle piazze e rientra nelle attività di manutenzione ordinaria. Un’fondamentale, soprattutto in vista dei sempre più frequenti fenomeni meteorologici intensi che colpiscono la zona. Rimuovere foglie e detriti di vario genere accumulati nei tombini consente di garantire il corretto deflusso delle acque piovane e di ridurre il rischio di criticità idrauliche. Il Comune invita i cittadini a collaborare, evitando di lasciare rifiuti lungo le strade e segnalando eventuali situazioni di pericolo.

