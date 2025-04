Mauro Bergoglio il nipote di Papa Francesco ai funerali dello zio grazie a una donazione Non potevo permettermi il viaggio

Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di Papa Francesco, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l'acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per andare al funerale dello zio.

Il nipote calciatore di Papa Bergoglio: “Giornata triste, non ho fatto in tempo a conoscerlo” - Castiglion Fiorentino, 22 aprile 2025 – “Non l’ho mai conosciuto, stavo organizzando di andarlo a trovare a Roma ma adesso non è più possibile. È una giornata piena di dolore”. La voce è rotta dalla tristezza e le parole condite dal rimpianto: quello di non aver conosciuto Papa Francesco, di cui era pronipote. A dirlo è Felipe Bergoglio, 21 anni, difensore della Castiglionese, squadra di calcio della provincia di Arezzo che milita in Eccellenza, dove il giovane argentino gioca dal dicembre dello scorso anno. 🔗lanazione.it

“Non posso andare al funerale di zio Jorge”. Papa Francesco, la tristezza del nipote Mauro e poi il bel gesto - Fino a martedì mattina, Mauro Bergoglio, nipote di Papa Francesco e figlio di Oscar Bergoglio – uno dei quattro fratelli del del papa – non aveva la possibilità economica di recarsi a Roma per partecipare ai funerali dello zio. La prospettiva di dover rinunciare a dare l’ultimo saluto al proprio familiare, scomparso da poco, sembrava farsi sempre più concreta. La morte improvvisa di Francesco, avvenuta in un momento in cui la famiglia sperava nella sua ripresa dopo una lunga degenza ospedaliera, ha colpito duramente tutti i suoi cari. 🔗caffeinamagazine.it

"Non ho i soldi per andare al funerale di mio zio, Papa Francesco": un'agenzia di viaggio paga il volo al nipote di Bergoglio - "Ci sto provando, sto cercando di organizzare il viaggio. Non possiamo". Mauro Bergoglio, uno dei nipoti di Papa Francesco che in Argentina è infermiere, aveva raccontato alla tv A24 di non potersi permettere l'acquisto di un biglietto aereo per volare fino a Roma, per andare al funerale dello zio. L'intervista ha mosso la solidarietà della proprietaria di un'agenzia di viaggi che ha regalato al giovane i voli, anche per la moglie.

