Maul – Shadow Lord la battaglia che vogliamo vedere nella serie di Star Wars

Maul avrebbe avuto quando fece la sua prima apparizione in Star Wars: La minaccia fantasma. Dopo essere stato una pedina per Palpatine, tornò in Star Wars: La guerra dei cloni e diede inizio a un’opera durata anni per ottenere vendetta. Maul è diventato così importante per Star Wars, infatti, che gli è stata dedicata una serie animata intitolata Star Wars: Maul – Shadow Lord. Sebbene si concentrerà sul suo periodo come signore del crimine, c’è ancora spazio perché la serie faccia la cosa giusta e porti in vita sullo schermo una tanto attesa battaglia contro il lato oscuro. Il personaggio non è estraneo a duelli epici, avendo affrontato personaggi del calibro di Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, l’Imperatore Palpatine e Ahsoka. Metropolitanmagazine.it - Maul – Shadow Lord, la battaglia che vogliamo vedere nella serie di Star Wars Leggi su Metropolitanmagazine.it È praticamente impossibile che George Lucas non si sia reso conto dell’impatto che Darthavrebbe avuto quando fece la sua prima apparizione in: La minaccia fantasma. Dopo essere stato una pedina per Palpatine, tornò in: La guerra dei cloni e diede inizio a un’opera durata anni per ottenere vendetta.è diventato così importante per, infatti, che gli è stata dedicata unaanimata intitolata. Sebbene si concentrerà sul suo periodo come signore del crimine, c’è ancora spazio perché lafaccia la cosa giusta e porti in vita sullo schermo una tanto attesacontro il lato oscuro. Il personaggio non è estraneo a duelli epici, avendo affrontato personaggi del calibro di Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, l’Imperatore Palpatine e Ahsoka.

