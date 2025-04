Matteo e Jacopo Berrettini giocheranno insieme il doppio a Roma i due fratelli hanno ricevuto una wild card

doppio dal momento che vi saranno due fratelli che competeranno davanti al pubblico di casa. Si parla di Matteo e Jacopo Berrettini.I due Romani, infatti, disputeranno insieme il doppio grazie alla wild card offerta dagli organizzatori. Oasport.it - Matteo e Jacopo Berrettini giocheranno insieme il doppio a Roma: i due fratelli hanno ricevuto una wild card Leggi su Oasport.it Il conto alla rovescia prosegue e gli Internazionali d’Italia 2025 si avvicinano. Dal 7 al 18 maggio i match del tabellone principale terranno banco nel torneo del Foro Italico. Un evento in cui l’attrazione principale sarà il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il pusterese (n.1 del mondo) potrà finalmente giocare dopo aver dovuto scontare tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”.C’è tanta curiosità su quello che l’altoatesino riuscirà a fare, in un percorso che vorrà portarlo al top della forma al Roland Garros. Al Foro Italico, però, sarà interessante anche dare uno sguardo a quanto accadrà nel tabellone didal momento che vi saranno dueche competeranno davanti al pubblico di casa. Si parla di.I dueni, infatti, disputerannoilgrazie allaofferta dagli organizzatori.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La stagione sulla terra rossa entra sempre più nel vivo e, con il torneo di Montecarlo prossimo all’epilogo, la prossima settimana assisteremo ad altri tornei. Dal 14 al 20 aprile si giocherà a Monaco di Baviera e vedremo se e quanto le temperature andranno a influire su un evento che in Germania spesso ha costretto i giocatori a fare un po’ i salti mortali. Un torneo in cui Alexander Zverev, n.2 del mondo, va a caccia di punti e soddisfazioni, dopo un periodo decisamente negativo e avaro di ... 🔗oasport.it

Milano, 16 febbraio 2025 – Non solo musica al Festival di Sanremo 2025, ma anche risate, flirt e simpatiche dichiarazioni d’amore. Protagonisti di una divertente interazione sui social Sarah Toscano e Matteo Berrettini. La cantante di Vigevano, 17esima nella classifica finale della 75esima edizione della kermesse musicale, in un’intervista ha scherzosamente rivelato l'amore per il tennista romano, vincitore della Coppa Davis 2024. 🔗ilgiorno.it

Inizierà con una settimana di ritardo rispetto al 2024 l’annata sulla terra battuta di Matteo Berrettini, il quale lo scorso anno conquistò tre tornei, tutti di categoria ATP 250, su questa superficie: Marrakech, che non ha difeso, Gstaad e Kitzbuhel, entrambi nella breve parentesi tra erba e cemento nordamericano di fine luglio. In totale, dunque, Matteo Berrettini dovrà difendere 750 punti sulla terra battuta: sebbene lunedì prossimo l’azzurro perderà i 250 di Marrakech, potrà scartare gli ... 🔗oasport.it

Berrettinis, c'è la wildcard! Matteo e Jacopo insieme nel doppio a Roma; Matteo e Jacopo Berrettini insieme in doppio a Roma: hanno ricevuto una wild card; Sinner e Berrettini a Wimbledon: orario e dove vedere la partita in tv; Matteo Berrettini a Firenze per l’Open di Tennis al PalaWanny. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Matteo Berrettini e Jacopo Berrettini hanno ricevuto una wildcard e giocheranno insieme il torneo di doppio a Roma - ROMA - Matteo e Jacopo Berrettini insieme, a Roma, nel torneo di doppio. È questa la notizia della mattinata per quanto riguarda il tennis italiano, con i due f ... 🔗eurosport.it

Matteo e Jacopo Berrettini giocheranno insieme il doppio a Roma: i due fratelli hanno ricevuto una wild card - Si parla di Matteo e Jacopo Berrettini. I due romani, infatti, disputeranno insieme il doppio grazie alla wild card offerta dagli organizzatori. Un’opportunità per giocare insieme e per divertirsi in ... 🔗oasport.it

Matteo e Jacopo Berrettini insieme in doppio a Roma - I due fratelli Berrettini riceveranno una wild card per partecipare al torneo di doppio degli Internazionali I fratelli Berrettini torneranno insieme in doppio. Ad annunciarlo è l’organizzazione degli ... 🔗tennisitaliano.it