Mattarella Valori della Resistenza sempre attuali

sempre tempo di Resistenza, ecco perché sono sempre attuali i Valori che l’hanno ispirata”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al teatro Ivo Chiesa di Genova per la festa della Liberazione.Mattarella DEPONE CORONA D’ALLORO ALL’ALTARE della PATRIA VIDEO“Nella sua ‘Fratelli tutti – ha proseguito Mattarella citando il pontefice – ci ha esortato a superare ‘conflitti anacronisticì ricordandoci che ‘ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti”. Leggi su Ildenaro.it GENOVA (ITALPRESS) – “Non ci può essere pace soltanto per alcuni, benessere per pochi, lasciando miseria, fame, sottosviluppo, guerre, agli altri. E’ la grande lezione che ci ha consegnato Papa Francesco. Ecco perché ètempo di, ecco perché sonoche l’hanno ispirata”. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, durante la cerimonia al teatro Ivo Chiesa di Genova per la festaLiberazione.DEPONE CORONA D’ALLORO ALL’ALTAREPATRIA VIDEO“Nella sua ‘Fratelli tutti – ha proseguitocitando il pontefice – ci ha esortato a superare ‘conflitti anacronisticì ricordandoci che ‘ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti”.

