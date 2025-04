Mattarella lascia Genova il saluto fuoriprogramma ai genovesi Video

fuoriprogramma all'uscita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal teatro Nazionale di Genova: un gruppo di persone ha gridato "Viva il 25 Aprile", a quel punto il capo dello Stato, prima di salire in auto, è andato a salutare la folla. Video di Silvia Isola e Alessandra Rossi Ilsecoloxix.it - Mattarella lascia Genova: il saluto fuoriprogramma ai genovesi | Video Leggi su Ilsecoloxix.it Piccoloall'uscita del presidente della Repubblica Sergiodal teatro Nazionale di: un gruppo di persone ha gridato "Viva il 25 Aprile", a quel punto il capo dello Stato, prima di salire in auto, è andato a salutare la folla.di Silvia Isola e Alessandra Rossi

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella a Genova il 25 aprile - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Genova il prossimo 25 aprile per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. L'annuncio da parte del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, venerdì 28 febbraio alla presentazione dello spettacolo 'D'oro, il sesto senso... 🔗genovatoday.it

Genova, nel piper precipitato muore il poliziotto-eroe del rogo di Bologna: era stato premiato da Mattarella - Riccardo Muci, 38 anni, era stato insignito al Quirinale del titolo di Cavaliere Ordine al Merito Repubblica Italiana "per il coraggio e l'altruismo con cui si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto 2018 a Casalecchio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Mattarella a Genova per il 25 Aprile, Bucci: Benvenuto, siamo molto contenti. Poi gli onori militari - (Agenzia Vista) Genova, 25 aprile 2025 In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Genova, città Medaglia d’oro ... 🔗msn.com

"È sempre tempo di Resistenza": Mattarella a Genova ricorda "il respiro della libertà" e l'impegno democratico - Così come alle Città di La Spezia e di Albenga, alla Provincia di Genova, insignite di Medaglia d’oro al valor civile per la Resistenza. Alle Croci di guerra assegnate, con la stessa motivazione, ai ... 🔗msn.com

25 aprile, Presidente Mattarella a Genova per 80^ Liberazione - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Genova per l'80^ anniversario della Liberazione. 🔗msn.com