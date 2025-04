Mattarella È sempre tempo di resistenza E cita il Papa e Ventotene

Mattarella ha tenuto a Genova in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Il capo dello stato ha reso omaggio alla Liguria partigiana, sottolineandone il ruolo cruciale nella lotta contro il nazifascismo. Ha ricordato luoghi e volti, tra cui quello di Luciano Bolis, esponente del Partito d'Azione, che gli ha dato l'occasione di citare Ventotene, dove è seppellito accanto ad Altiero Spinelli. Mattarella ha anche ricordato Papa Francesco, citando alcuni passaggi dell'enciclica Fratelli Tutti. Rivolgo un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, agli studenti particolarmente, al Ministro della difesa, ai rappresentanti del Parlamento e della Corte costituzionale. Ringrazio il Presidente della Regione, il Vicesindaco e il Vicesindaco metropolitano per i loro interventi, e li prego di trasmettere il saluto più cordiale e affettuoso nei confronti dei loro concittadini, di Genova e della Liguria.

