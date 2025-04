Mattarella dalle diverse Resistenze nacque idea di Europa dei popoli

Genova, 25 apr. (askanews) - "Anche dalle diverse Resistenze nacque l'idea dell'Europa dei popoli, oggi incarnata dalla sovranità popolare espressa dal Parlamento di Strasburgo. Furono esponenti antifascisti coloro che elaborarono l'idea d'Europa unita, contro la tragedia dei nazionalismi che avevano scatenato le guerre civili europee". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso a Genova per l'80esimo anniversario della Liberazione. Il capo dello Stato ha citato "un nome per tutti qui a Genova, quello di Luciano Bolis, esponente del Partito d'Azione, orrendamente torturato dalle Brigate nere nel febbraio 1945, miracolosamente sopravvissuto. Medaglia d'argento al valor militare, riposa ora a Ventotene, accanto ad Altiero Spinelli".

Ne parlano su altre fonti

25 aprile, Mattarella all'altare della Patria poi a Genova. Cortei in diverse città. LIVE - Il presidente Mattarella all'altare della Patria, poi andrà a Genova. A Roma anche Meloni. L'esortazione alla sobrietà del governo ha convinto alcuni Comuni a cancellare le manifestazioni, alimentando nuove polemiche. Scintille che non sono mancate neanche alla Camera e al Senato durante il dibattito sulla lotta al nazifascismo. Ieri scontri polizia-antagonisti in piazza Castello a Torino 🔗tg24.sky.it

25 aprile, Mattarella all'altare della Patria con Meloni. Cortei in diverse città. LIVE - Mattarella ha deposto la corona d'alloro all'Altare della Patria. Presenti Meloni e le più alte cariche dello Stato. Ora il presidente andrà a Genova. La premier: “Onoriamo valori democratici negati da fascismo”. L'esortazione alla sobrietà del governo ha convinto alcuni Comuni a cancellare le manifestazioni, alimentando polemiche. Iniziati i presidi a Porta San Paolo. Ieri scontri polizia-antagonisti a Torino. 🔗tg24.sky.it

