Mattarella al Altare della patria Meloni Onoriamo i valori democratici negati dal fascismo

Altare della patria, poi Genova. Questo il programma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per omaggiare l'ottantesimo anniversario della Liberazione che ricorre oggi. Come di consueto Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto, tornando ai suoi impegni pubblici dopo l'operazione dei giorni scorsi. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Deposta la corona, il capo di stato si è fermato davanti al monumento per un momento di raccoglimento, mentre veniva intonato il Silenzio. Ilfoglio.it - Mattarella all'Altare della patria. Meloni: "Onoriamo i valori democratici negati dal fascismo" Leggi su Ilfoglio.it Prima l', poi Genova. Questo il programma del presidenteRepubblica, Sergio, per omaggiare l'ottantesimo anniversarioLiberazione che ricorre oggi. Come di consuetoha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto, tornando ai suoi impegni pubblici dopo l'operazione dei giorni scorsi. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidenteCamera Lorenzo Fontana, il ministroDifesa Guido Crosetto, il presidenteCorte Costituzionale, Giovanni Amoroso, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Deposta la corona, il capo di stato si è fermato davanti al monumento per un momento di raccoglimento, mentre veniva intonato il Silenzio.

