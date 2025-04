Mattarella a Genova per il 25 aprile È sempre tempo di resistenza lo insegna Papa Francesco

Genova. Proprio in questa occasione, il Capo dello Stato ha deciso di rivolgersi ai presenti con un sonoro: "Viva il 25 aprile", che si è fatto largo tra gli appalusi e le ovazioni della genteL'articolo Mattarella a Genova per il 25 aprile: “È sempre tempo di resistenza, lo insegna Papa Francesco” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Mattarella a Genova per il 25 aprile: “È sempre tempo di resistenza, lo insegna Papa Francesco” Leggi su Ildifforme.it Alla fine della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha deciso di avvicinarsi alle transenne per salutare le persone fuori dal Teatro Nazionale di. Proprio in questa occasione, il Capo dello Stato ha deciso di rivolgersi ai presenti con un sonoro: "Viva il 25", che si è fatto largo tra gli appalusi e le ovazioni della genteL'articoloper il 25: “Èdi, lo” proviene da Il Difforme.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella a Genova il 25 aprile - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Genova il prossimo 25 aprile per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. L'annuncio da parte del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, venerdì 28 febbraio alla presentazione dello spettacolo 'D'oro, il sesto senso... 🔗genovatoday.it

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella al Teatro Nazionale dopo l’omaggio ai caduti partigiani | Foto | Video | Lo Speciale | Gli aggiornamenti - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile 🔗ilsecoloxix.it

25 aprile, i cortei. Sala: Invito a sobrietà incomprensibile. LIVE; Gli 80 anni della Liberazione. Mattarella all'Altare della Patria, poi a Genova: 'E' sempre tempo di Resistenza, non cediamo all'astensionismo'; 25 aprile, Mattarella a Genova: No a democrazia a bassa intensità. IL DISCORSO; 25 aprile: la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova per l'80esimo anniversario della Liberazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

25 aprile, il discorso di Mattarella a Genova per gli 80 anni dalla Liberazione - Il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo centrale della Liguria nella Resistenza, rendendo omaggio ai partigiani, alle vittime delle stragi nazifasciste e al valore civile delle comunità l ... 🔗vanityfair.it

25 aprile, Mattarella a Genova: il discorso integrale, cosa ha detto - Il discorso integrale del presidente della Repubblica in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione ... 🔗msn.com

Mattarella a Genova per il 25 Aprile, Bucci: Benvenuto, siamo molto contenti. Poi gli onori militari - (Agenzia Vista) Genova, 25 aprile 2025 In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Genova, città Medaglia d’oro ... 🔗msn.com