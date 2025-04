Mattarella a Genova per 80 Liberazione

Mattarella,che ha appena preso la parola dal palco del Teatro Ivo Chiesa di Genova, dove sono in programma gli interventi istituzionali per l'80esimo anniversario della Liberazione. "Celebriamo oggi qui,a Genova,l'80°anniversario della Liberazione dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Una regione,la Liguria che,ricca di virtù patriottiche,tanto ha contribuito alla conquista della libertà". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.50 Un lunghissimo applauso e la standing ovation dei presenti ha accolto il Presidente della Repubblica,che ha appena preso la parola dal palco del Teatro Ivo Chiesa di, dove sono in programma gli interventi istituzionali per l'80esimo anniversario della. "Celebriamo oggi qui,a,l'80°anniversario delladalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Una regione,la Liguria che,ricca di virtù patriottiche,tanto ha contribuito alla conquista della libertà".

Su altri siti se ne discute

Gli 80 anni della Liberazione, Mattarella all'Altare della Patria e poi a Genova. Meloni: "Onoriamo valori democratici negati da fascismo" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all’Altare della patria per la deposizione di una corona d’alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile , la festa della Liberazione di cui ricorre l’ottantesimo anniversario. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente del... 🔗feedpress.me

Gli 80 anni della Liberazione, Mattarella all'Altare della Patria e poi a Genova. A Milano e Roma allerta per i cortei - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all’Altare della patria per la deposizione di una corona d’alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile , la festa della Liberazione di cui ricorre l’ottantesimo anniversario. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente del... 🔗feedpress.me

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Gli 80 anni della Liberazione. Mattarella all'Altare della Patria, poi a Genova. Meloni: 'Il 25 aprile diventi un momento di concordia'; 25 aprile. Standing ovation per Mattarella a Genova: Resistenza fu fraternità e responsabilità - Mattarella: Resistenza fu fraternità e responsabilità; 25 aprile, Mattarella a Genova per l'80° anniversario della Liberazione; 25 Aprile 2025: l’Italia celebra gli 80 anni della Liberazione | Mattarella all'Altare della Patria. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

25 aprile, Presidente Mattarella a Genova per 80^ Liberazione - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Genova per l'80^ anniversario della Liberazione. 🔗msn.com

Mattarella a Genova alla cerimonia per l'80° anniversario della Liberazione: la diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗video.corriere.it

Gli 80 anni della Liberazione. Mattarella all'Altare della Patria, poi a Genova. Brigata ebraica e Comunità a Piramide, 'sempre antifascisti' - Si è conclusa da pochi minuti la cerimonia all'Altare della patria in occasione della festa della Liberazione a cui ha preso parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le più alte ... 🔗ansa.it