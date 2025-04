Matrimoni dal mondo le tradizioni delle nozze in Brasile

Matrimoni in Brasile. Da Rio de Janeiro a San Paolo, i fiori d’arancio carioca sono un vero tripudio di musica, danze e colori in cui non ci si annoia mai.Per quanto le coppie del posto stiano sempre più spesso prediligendo cerimonie moderne e personalizzate, esistono tuttavia ancora delle tradizioni imprescindibili in ogni Matrimonio brasiliano che si rispetti: ecco quali.Matrimonio in Brasile: cosa c’è da sapereIn Brasile è più probabile che un Matrimonio duri un intero fine settimana piuttosto che un solo giorno. La vigilia delle nozze, la sposa si dedica di solito a momenti di relax con la famiglia in una spa locale. La cerimonia vera e propria, invece, si svolge più spesso di venerdì o sabato pomeriggio, ed è seguita da un ricevimento che dura tutta la notte e che può concludersi con una festa il giorno successivo. Dilei.it - Matrimoni dal mondo, le tradizioni delle nozze in Brasile Leggi su Dilei.it “Vietato restare seduti”: si potrebbe riassumere in questa frase lo spirito deiin. Da Rio de Janeiro a San Paolo, i fiori d’arancio carioca sono un vero tripudio di musica, danze e colori in cui non ci si annoia mai.Per quanto le coppie del posto stiano sempre più spesso prediligendo cerimonie moderne e personalizzate, esistono tuttavia ancoraimprescindibili in ognio brasiliano che si rispetti: ecco quali.o in: cosa c’è da sapereInè più probabile che uno duri un intero fine settimana piuttosto che un solo giorno. La vigilia, la sposa si dedica di solito a momenti di relax con la famiglia in una spa locale. La cerimonia vera e propria, invece, si svolge più spesso di venerdì o sabato pomeriggio, ed è seguita da un ricevimento che dura tutta la notte e che può concludersi con una festa il giorno successivo.

