Masters 1000 Madrid 2025 Cobolli al terzo turno Rune si ritira dopo un set Out Cinà

Cobolli è il primo azzurro ad approdare al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. È durato un solo set il big match serale che lo vedeva opposto a Holger Rune, testa di serie numero otto del tabellone. Il classe ’03 danese, dopo aver perso il parziale d’apertura con il punteggio di 6-2, ha infatti alzato bandiera bianca per un problema alla gamba destra. Si sono probabilmente fatte sentire le fatiche di Barcellona, dove domenica Rune ha conquistato l’ATP 500 catalano in finale contro Alcaraz. Si tratta del primo successo contro un top-10 del ranking mondiale per Cobolli, che è al terzo turno di Madrid per il secondo anno consecutivo. E potrebbe non essere finita qui, dato che il prossimo match contro Brandon Nakashima appare assolutamente alla portata del romano sulla terra battuta. Leggi su Sportface.it Flavioè il primo azzurro ad approdare aldeldi. È durato un solo set il big match serale che lo vedeva opposto a Holger, testa di serie numero otto del tabellone. Il classe ’03 danese,aver perso il parziale d’apertura con il punteggio di 6-2, ha infatti alzato bandiera bianca per un problema alla gamba destra. Si sono probabilmente fatte sentire le fatiche di Barcellona, dove domenicaha conquistato l’ATP 500 catalano in finale contro Alcaraz. Si tratta del primo successo contro un top-10 del ranking mondiale per, che è aldiper il secondo anno consecutivo. E potrebbe non essere finita qui, dato che il prossimo match contro Brandon Nakashima appare assolutamente alla portata del romano sulla terra battuta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti.

