Massimiliano Strappetti l’infermiere del Papa per ore accanto alla salma in Vaticano Si sente un orfano

Massimiliano Strappetti non ha lasciato solo il Papa neanche dopo la morte: è stato visto sostare a lungo vicino alla salma nella basilica di San Pietro. Sarebbe stato lui l'ultima persona che Bergoglio ha visto prima di morire. Leggi su Fanpage.it L'infermiere personalenon ha lasciato solo ilneanche dopo la morte: è stato visto sostare a lungo vicinonella basilica di San Pietro. Sarebbe stato lui l'ultima persona che Bergoglio ha visto prima di morire.

Papa Francesco, le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti: «Grazie per avermi riportato in Piazza» - «Grazie per avermi riportato in Piazza». Tra le ultime parole di Papa Francesco, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già...

Chi è Massimiliano Strappetti, l’infermiere «angelo custode» di Papa Francesco: l’operazione «segreta» nel 2021, lo strappo per l’Urbi et Orbi e l’ultimo saluto - L’ultimo saluto Papa Francesco lo ha riservato a lui, il suo «angelo custode». Un cenno con la mano e parole di ringraziamento per Massimiliano Strappetti, 54 anni, l’infermiere personale del pontefice che dal 2022 ha seguito come un’ombra Bergoglio condividendo con lui anche la stanza da letto negli ultimi giorni prima della morte, all’alba del 21 aprile. È stato lui che, nel 2021, convinse Papa Francesco a sottoporsi a un intervento chirurgico e che Bergoglio definì «l’uomo che mi ha salvato la vita». 🔗open.online

